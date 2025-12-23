Israël en guerre : Israel Katz prévoit de créer des implantations militaro-agricoles dans le nord de Gaza

Lors d’une cérémonie officielle organisée à Beit El, en Judée-Samarie, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé qu’Israël ne se retirerait jamais complètement de la bande de Gaza et a promis d’établir à terme de nouveaux avant-postes militaro-agricoles, basés sur les programmes des noyaux Nahal, dans le nord de l’enclave palestinienne.

« Nous ne bougerons pas d’un millimètre de Syrie, et dans le nord de Gaza, nous établirons des noyaux nucléaires de Nahal à la place des communautés qui ont été évacuées« , a déclaré Israel Katz.

Les programmes des noyaux Nahal, gérés sous l’égide de la brigade Nahal de Tsahal , visent à combiner service communautaire et service militaire, généralement dans des zones où le gouvernement israélien encourage les implantations. Ces programmes privilégient le soutien à la production locale, notamment agricole.

Le mouvement Nahala,qui milite pour le rétablissement des implantations israéliennes à Gaza, évacuées en totalité lors du retrait unilatéral d’Israël en 2005, a salué la décision d’Israel Katz.

« Nous saluons les propos du ministre de la Défense et l’orientation claire qu’il a donnée concernant la création de l’implantation de Nahal à Gaza. Il s’agit d’une étape juste et significative vers le rétablissement d’une présence juive à Gaza. Au fil des ans, les implantations de Nahal ont démontré leur efficacité« , a indiqué le mouvement Nahala.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités