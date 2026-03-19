Guerre en Iran : Benjamin Netanyahu affirme que l’Iran ne peut plus enrichir d’uranium ni fabriquer de missiles balistiques

Lors d’une allocution qui a eu lieu ce soir, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que l’Iran n’avait plus la capacité d’enrichir de l’uranium ni de fabriquer des missiles balistiques après 20 jours de frappes aériennes conjointes américano-israéliennes.

« Après 20 jours, je peux vous affirmer que l’Iran n’est plus en mesure d’enrichir de l’uranium ni de produire des missiles balistiques. Nous sommes en train de gagner, et l’Iran est décimé. Ce que nous détruisons actuellement, ce sont les usines qui produisent les composants nécessaires à la fabrication de ces missiles et des armes nucléaires qu’ils tentent de produire« , a indiqué Benjamin Netanyahu.

Le premier ministre israélien a également réaffirmé que les objectifs d’Israël sont le démantèlement du programme nucléaire iranien, l’élimination de ses capacités en matière de missiles balistiques et la création de conditions permettant au peuple iranien de « prendre son destin en main ».

Au cours de cette allocution, Benjamin Netanyahu a informé qu’Israël avait détruit des centaines de lanceurs de missiles et frappait des cibles iraniennes « dans les airs, sur terre, sous terre et désormais aussi en mer », notamment des installations navales en mer Caspienne. Il a aussi mentionné l’élimination de hauts responsables politiques et militaires iraniens, ainsi que des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique et de la milice paramilitaire Bassidj.

En outre, concernant les infrastructures énergétiques, Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël s’abstiendrait de toute nouvelle attaque contre le gisement géant de gaz naturel iranien de South Pars à la demande du président américain, Donald Trump, suite aux frappes précédentes qui ont exacerbé les tensions sur les marchés mondiaux de l’énergie.

L’opération israélo-américaine lancée il y a plus de deux semaines a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.

Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.

Les frappes de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont aussi entrainé une escalade du conflit au Moyen-Orient, certains pays touchés menaçant de réagir par la force. Le conflit s’est également internationalisé avec la décision du régime iranien de bloquer le détroit d’Ormuz, un site crucial pour le transit du pétrole et du gaz.

La guerre en Iran a également mobilisé l’armée israélienne au Liban après que le Hezbollah a attaqué le nord d’Israël. Les forces aériennes bombardent régulièrement des cibles du groupe terroriste chiite. Tsahal a d’ailleurs décidé en début de semaine de lancer une opération terrestre pour mettre fin à la menace du Hezbollah.

Depuis le début de l’opération, l’armée israélienne continue d’attaquer régulièrement des cibles de la République islamique en Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités