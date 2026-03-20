Chuck Norris ami d’ISRAEL vient de nous quitter à l’age de 86 ans

C’est avec émotion que nous apprenons la disparition de Chuck Norris, survenue le jeudi 19 mars 2026, à l’âge de 86 ans, selon l’annonce de sa famille rendue publique le lendemain. Figure légendaire des arts martiaux, star internationale du cinéma d’action et homme de conviction, il aura marqué plusieurs générations par sa force, sa droiture et sa fidélité à ses valeurs.

Au-delà de sa carrière exceptionnelle, Chuck Norris était aussi considéré par beaucoup comme un ami d’Israël. Il avait publiquement exprimé son soutien à Benjamin Netanyahu lors des élections israéliennes de 2013 et 2015, et avait effectué plusieurs visites dans le pays.

Aujourd’hui, une grande figure s’éteint.

Que sa mémoire soit une bénédiction.

Alain SAYADA

Israel Actualités