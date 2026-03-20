« Nous nous en souviendrons » : Donald Trump accuse des pays de l’Otan d’être des « lâches »

Donald Trump a vivement attaqué, ce vendredi 20 mars 2026, plusieurs pays de l’Otan, qu’il accuse de ne pas soutenir les États-Unis dans le contexte de la guerre contre l’Iran. Dans un message particulièrement virulent, le président américain les a qualifiés de « lâches », ajoutant : « Nous nous en souviendrons. »

En cause : le refus de plusieurs alliés occidentaux de participer immédiatement à une opération destinée à sécuriser, voire rouvrir, le détroit d’Ormuz, axe stratégique majeur pour le transport mondial de pétrole et de gaz.

Parmi les pays membres de l’Otan cités comme réticents ou opposés à un engagement militaire aux côtés des États-Unis dans ce contexte figurent notamment la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et la Grèce. Ces États privilégient, à ce stade, une approche fondée sur la désescalade, la prudence diplomatique et le respect du droit international.

La France, par la voix d’Emmanuel Macron, a d’ailleurs clairement indiqué qu’elle ne prendrait pas part à une opération militaire visant à débloquer le détroit d’Ormuz tant que la guerre est en cours. D’autres capitales européennes ont, elles aussi, marqué leurs distances face à la stratégie américaine.

Cette nouvelle sortie de Donald Trump illustre les tensions croissantes entre Washington et une partie de ses alliés, sur fond d’escalade régionale, de crispations diplomatiques, d’enjeux énergétiques majeurs et d’incertitudes sur l’issue du conflit.

Alain SAYADA

Rédacteur en chef – Israël Actualités

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