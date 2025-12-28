Hamas : Israël transmet à l’Italie des preuves sur des infrastructures terroristes opérant sur son sol

Les services de renseignement militaire de Tsahal, le Shin Bet et le Quartier général israélien de la guerre économique contre le terrorisme ont officiellement transmis aux autorités italiennes des informations sensibles et des preuves documentées concernant des infrastructures du Hamas actives en Italie.

Cette coopération sécuritaire marque une étape majeure dans la lutte internationale contre les réseaux terroristes islamistes opérant en Europe sous couvert d’activités civiles, associatives ou financières.

Une coopération sécuritaire de haut niveau

Les informations fournies par Israël incluraient notamment :

des circuits de financement dissimulés ,

, des structures écrans associatives ou commerciales ,

, des canaux logistiques et humains servant au soutien opérationnel du Hamas,

servant au soutien opérationnel du Hamas, ainsi que des éléments reliant ces réseaux européens à la direction extérieure de l’organisation terroriste.

Ces données ont été collectées et recoupées par Tsahal, le Shin Bet et les unités spécialisées israéliennes chargées du combat économique contre le terrorisme, un volet devenu central dans l’asphyxie des organisations jihadistes.

L’Italie face à une réalité sécuritaire préoccupante

L’Italie, longtemps considérée comme une zone logistique secondaire par les réseaux islamistes, apparaît désormais comme un territoire d’implantation active, notamment pour :

la collecte de fonds ,

, le blanchiment d’argent ,

, le soutien logistique à des cellules opérant ailleurs en Europe ou au Moyen-Orient.

Les autorités italiennes ont confirmé avoir reçu les dossiers israéliens et avoir engagé des vérifications approfondies, susceptibles de déboucher sur :

des gel d’avoirs ,

, des fermetures d’organisations ,

, voire des poursuites judiciaires et arrestations ciblées.

Le Hamas sous pression en Europe

Classé organisation terroriste par l’Union européenne, le Hamas tente depuis plusieurs années de reconstituer ses capacités financières hors du Moyen-Orient, profitant des failles juridiques et du laxisme de certains États européens.

La transmission de ces preuves place désormais l’Italie face à une responsabilité politique et sécuritaire directe :

agir, ou accepter que son territoire serve de base arrière à une organisation responsable de massacres de civils.

Un message clair de Jérusalem

À travers cette initiative, Israël adresse un message sans ambiguïté à ses partenaires européens :

la lutte contre le terrorisme ne se limite pas aux champs de bataille de Gaza ou du Liban, elle se joue aussi dans les capitales européennes.

Cette coopération pourrait ouvrir la voie à d’autres transmissions d’informations vers plusieurs pays de l’Union européenne, dans un contexte de vigilance accrue depuis les attentats du 7 octobre et la recrudescence des réseaux islamistes sur le continent.

—

Rédaction Israël Actualités