L’Iran aurait développé des missiles capables de percer les bunkers israéliens

L’Iran développerait des missiles capables de percer les bunkers israéliens

Le site anglophone Middle East Monitor rapporte que l’Iran développe une nouvelle génération de missiles balistiques dits “pénétrants”, spécifiquement conçus pour percer les bunkers, abris renforcés et espaces protégés en Israël.

Selon ce rapport, cette évolution technologique représenterait un changement stratégique majeur, susceptible de réduire la liberté d’action des citoyens israéliens en cas de conflit et de porter atteinte à la capacité d’Israël à conduire des opérations militaires offensives, initiées et agressives, sans exposition accrue de son front intérieur.

Des abris civils désormais vulnérables ?

D’après des analyses de responsables sécuritaires israéliens citées par Middle East Monitor, l’entrée en service opérationnel de ces missiles pourrait :

rendre vulnérables les abris civils et militaires en Israël,

en Israël, exposer la population à des menaces pour lesquelles les infrastructures existantes n’ont pas été conçues ,

, remettre en cause l’un des piliers de la doctrine de défense israélienne : la protection du front intérieur.

Ces missiles, inspirés des concepts de bunker busters, combineraient vitesse balistique, charge renforcée et capacité de pénétration en profondeur, visant précisément les zones considérées jusqu’à présent comme les plus sûres.

Une menace directe sur l’avantage stratégique israélien

Toujours selon le rapport, un tel développement pourrait neutraliser l’un des avantages militaires structurels d’Israël :

la possibilité de maintenir une vie civile relativement fonctionnelle, même sous le feu ennemi, grâce à un réseau dense d’abris et de protections passives.

Pour la première fois, la distinction entre zones exposées et zones protégées pourrait être brouillée, créant :

une pression psychologique accrue sur la population ,

, une contrainte opérationnelle sur les décideurs militaires ,

, un risque de paralysie partielle du front intérieur en cas d’escalade majeure avec l’Iran.

Un signal stratégique envoyé par Téhéran

Ce programme s’inscrirait dans une stratégie iranienne plus large visant à :

dissuader Israël de frapper les installations nucléaires iraniennes ,

, déplacer la confrontation du champ militaire vers le champ civil ,

, compenser les limites de l’aviation iranienne par des capacités balistiques avancées.

Face à cette menace potentielle, Israël pourrait être contraint d’accélérer :

le renforcement de ses systèmes antimissiles multicouches,

l’adaptation de ses normes de protection civile,

et, surtout, sa doctrine de dissuasion stratégique vis-à-vis de Iran.

Une guerre qui ne serait plus seulement militaire

Si ces missiles deviennent pleinement opérationnels, la prochaine confrontation ne viserait plus uniquement des bases ou des installations militaires, mais le cœur même de la résilience civile israélienne.

Un tournant lourd de conséquences, qui confirme que la guerre moderne se joue désormais autant sous terre que dans le ciel.

—

Rédaction Israël Actualités