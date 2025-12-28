Netanyahu à Washington : l’heure des décisions face à la menace iranienne

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est en route pour Washington où il doit rencontrer le président américain Donald Trump.

Au cœur des discussions : la montée en puissance de la menace iranienne, à la fois nucléaire et balistique, dans un contexte régional de plus en plus explosif.

Un Iran en quête de revanche

Selon plusieurs évaluations sécuritaires, Iran aurait considérablement fait évoluer :

son programme nucléaire ,

son arsenal balistique,

depuis le dernier affrontement indirect entre Israël et l’Iran.

Téhéran, humilié par les frappes attribuées à Israël et aux États-Unis, n’attendrait qu’une chose : l’occasion de répondre.

Et cette fois, les signaux sont clairs : la cible ne serait plus seulement militaire.

Des missiles contre les civils

Les informations évoquant le développement par l’Iran de missiles capables de percer abris et bunkers font peser une menace directe sur les populations civiles israéliennes.

Lorsqu’il est question d’abris, il s’agit bien de la protection des civils, fondement même de la résilience israélienne en temps de guerre.

Si ces capacités devenaient opérationnelles, une ligne rouge serait franchie :

attaques délibérées contre le front intérieur,

remise en cause de la sécurité des zones jusqu’ici considérées comme protégées,

pression massive sur les décideurs politiques et militaires israéliens.

Vers une attaque préventive ?

La rencontre Netanyahu–Trump soulève donc une question centrale :

les deux alliés peuvent-ils encore se permettre d’attendre ?

Une frappe préventive conjointe israélo américaine contre les centres névralgiques du régime des mollahs est désormais ouvertement évoquée dans les cercles stratégiques.

Objectif : neutraliser définitivement les velléités iraniennes contre l’État juif, avant que la menace ne devienne irréversible.

Et si les civils israéliens étaient frappés ?

L’hypothèse d’attaques iraniennes visant des zones civiles poserait un dilemme historique :

comment Israël devra-t-il réagir ?

jusqu’où ira le principe de proportionnalité ?

L’Histoire rappelle que lors de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont répondu aux bombardements nazis sur les civils par des bombardements massifs sur les villes allemandes.

La question, aujourd’hui, n’est plus théorique :

combien de victimes Israël devrait-il subir avant de changer de doctrine ?

Le jeu trouble des alliés de l’Iran

En toile de fond, les réactions des puissances alliées ou complaisantes avec Téhéran seront scrutées :

la Russie ,

la Chine ,

et surtout la Turquie membre de l’OTAN.

Membre de l’OTAN, Ankara évitera probablement toute confrontation directe avec Washington, mais pourrait activer ses proxies régionaux, notamment en Syrie, ajoutant un niveau supplémentaire d’instabilité.

Un moment de vérité

Cette rencontre à Washington pourrait marquer un tournant historique.

Car quoi qu’il en soit, une chose semble désormais acquise :

l’Iran joue une partie extrêmement dangereuse, et il n’est pas exclu que, cette fois encore, ses menaces se paient au prix fort, par une réponse militaire israélo américaine décisive, susceptible de réduire à néant ses ambitions contre Israël.

En sachant que chaque confrontation pour Israël est une question existentielle, Israel n’aura pas d’autres choix cette fois ci d’en finir avec le régime des Mollah

—

Éditorial – Israël Actualités