Hommage à notre ami Alain Eliahou Attal ז״ל

Hommage à notre Alain Eliahou Attal ז״ל

Je souhaite rendre hommage à une personne qui a marqué notre journal Israël Actualités et nos vies : Alain Eliahou Attal ZAL, qui a collaboré avec nous durant de nombreuses années.

J’ai appris son décès par hasard, hier après-midi, lors de l’enterrement de la mère d’une amie. En me recueillant, mon regard s’est posé sur une tombe : Alain Eliahou Attal, né en 1960, décédé le 16 octobre 2025.

Je ne voulais pas y croire… mais ce qui se trouvait devant moi était la vérité, brutale.

En rentrant chez moi, j’ai cherché son nom sur Facebook, et j’ai découvert, avec une immense peine, qu’Alain était parti depuis plus d’un mois. Personne dans notre entourage n’en avait entendu parler. L’annonce a été un choc pour tous ceux qui l’avaient connu, apprécié, aimé.

Alain était un homme exceptionnel.

Un homme entier, fidèle en amitié, d’une gentillesse rare, toujours prêt à aider, toujours là pour rendre service. Nous pouvions tout lui demander, il le faisait avec plaisir, avec cœur.

Il était fier de travailler à nos côtés pour Israël Actualités. La ligne éditoriale du journal correspondait profondément à ses convictions et à son engagement.

Mais sa plus grande fierté, c’étaient ses enfants, dont il parlait avec amour et émotion, et surtout sa femme, qui était pour lui le véritable centre de sa vie. À chaque conversation, il revenait à l’essentiel : être près d’eux, les aimer, les protéger.

Je n’oublierai jamais les moments partagés, les discussions, les anecdotes vécues avec lui et tout le groupe d’Israël Actualités.

Alain était, pour moi comme pour nous tous, un ami sincère, authentique, vrai.

Ce que nous regrettons profondément aujourd’hui, c’est de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Cette pensée restera comme une cicatrice dans nos cœurs.

A mon Nom Alain SAYADA celui de mon épouse Katy, Patrick HADDAD, Alain AZRIA, Sygale SIKSIK, Yohan AZOULAY, Jerome PLACIDE

Que Hashem réconforte sa famille.

Après toutes les années où Alain a dû se battre contre la maladie,

que Hashem le reçoive au Gan Eden, auprès des tsadikim.

Et de là-haut, qu’il continue de protéger ceux qu’il aimait tant.

Baroukh Dayan HaEmet.