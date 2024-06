Interview exclusive de François-Xavier Bellamy, Pourquoi voter François-Xavier Bellamy

6 questions à François-Xavier Bellamy

Israël Actualités :

Vous êtes le candidat Les Républicains pour les élections européennes du 9 juin.

Vous êtes élu depuis 5 ans et pourtant beaucoup de nos lecteurs ont sûrement eu l’impression de vous découvrir pendant cette campagne.

On vous a notamment vu devant Sciences-Po affronter les bloqueurs propalestiniens dans une séquence qui a agité les réseaux sociaux. Comment jugez-vous la réponse des dirigeants de Sciences Po ?

François-Xavier Bellamy :

Elle est indigne. Face à l’agitation ils ont capitulé. Ils ont capitulé à double titre. Ils se sont d’abord soumis aux Insoumis. Ils ont accepté que le chaos et que le désordre viennent empêcher des étudiants de travailler sereinement. Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po et ceux qui ont bloqué sont une infime minorité et pourtant ils ont imposé leur loi mais plus grave encore l’administration de Sciences Po s’est déshonorée, elle s’est déshonorée en acceptant de débattre sur un sujet qui n’autorise aucun débat, l’antisémitisme.

L’antisémitisme n’est pas un sujet de conversation mondaine. L’antisémitisme se combat. Tout simplement.

Israël Actualites

Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d’oublier les morts civils de Gaza ?

Francois-Xavier Bellamy

La mort de civils est toujours une tragédie. Mais il ne faut pas oublier le vrai responsable ! Qui a plongé Gaza dans l’enfer ? C’est le Hamas. C’est le Hamas qui a commis un pogrom le 7 octobre. C’est le Hamas qui oppresse la population de Gaza. C’est le Hamas qui utilise les boucliers humains. C’est ceux qui nient cette réalité qui condamnent à l’enfer les populations civiles. Et c’est le Hamas qui en détenant des otages prolonge cette guerre.

Israël Actualités

Que vous inspire la demande du procureur de la CPI d’émettre des mandats d’arrêts contre des dirigeants israéliens dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu ?

Francois-Xavier Bellamy

Mettre sur le même plan l’agresseur et l’agressé, c’est procéder à un renversement accusatoire qui est totalement scandaleux. On ne peut pas mettre sur le même plan un groupe terroriste qui commet un pogrom et les dirigeants d’un Etat qui riposte. Cette mise en équivalence, c’est la ligne de LFI. C’est la ligne de Madame Hassan qui prône la disparition d’Israël. La politique internationale, la souffrance des populations, le terrorisme sont des sujets trop sérieux pour être confiés à des agitateurs politiques. C’est ce qui différencie les partis de gouvernements des extrêmes.

Israël Actualités

Depuis le 7 octobre, notre pays est confronté à une explosion des actes antisémites ? Comment en sommes-nous arrivés là ?

Francois-Xavier Bellamy

Nous sommes en sommes là après des années de capitulation morale. L’Ecole a capitulé. L’Etat a capitulé. Les actes violents, les menaces, l’incapacité croissante à transmettre la mémoire de la Shoah ont des conséquences. On a caché l’antisémitisme derrière le faux-nez de l’antisionisme.

L’antisémitisme prospère sur l’ignorance. Une ignorance entretenue. L’Etat d’Israël incarne nos valeurs. Et c’est une des raisons pour laquelle ceux qui veulent renverser notre société s’en prenne à lui. Nazifier les juifs. Galvauder le terme de génocide. C’est en fait s’en prendre à la France. A notre modèle de société à notre histoire. On ne peut pas se prétendre Républicain lorsqu’on se nourrit de la haine de Dieudonné et de Soral. C’est le cas de trop de personnages qui agitent les plateaux de télévision. Il est temps de les démasquer.

Les étudiants juifs qui craignent de venir étudier. Les Français qui enlèvent leur noms des interphones, qui ont peur de porter la kippa. C’est tout cela que nous devons combattre. Je suis lucide. Par électoralisme, par couardise, certains refusent de s’engager. Avec ma famille politique, nous sommes clairs. Nous ne ferons pas défaut. Nous répondrons présent. Parce qu’il s’agit de l’honneur de la France. Parce qu’il s’agit d’un combat fondamental pour nos valeurs.

Israel Actualités

On a l’impression que les Européennes parlent assez peu d’Europe pourriez-vous me donner des exemples pour lesquels vous choisir sera radicalement différent de choisir un autre candidat aux européennes ?

Francois-Xavier Bellamy

C’est vrai on parle très peu d’Europe d’ailleurs je lisais ce week-end dans la presse que Madame Hassan, candidate un poste de député européen n’avez pas écrit un seul tweet sur l’Europe. 75 % de ses interventions sont consacrées Israël et à Gaza.

Pourtant l’Europe est essentielle. Je dirais même qu’elle est en première ligne sur un certain nombre de sujets de notre vie quotidienne mais aussi de notre identité. Certains groupes de pression sont très bien organisés et leur influence a des conséquences sur le quotidien de tous. Je prends l’exemple de l’abattage rituel. Les organisations proches des Verts effectuent un travail régulier pour tenter de l’interdire. Avec le Parti populaire européen, nous contribuons à protéger la liberté de chacun de manger de la viande selon ces traditions. C’est une liberté que mon concurrent Monsieur Bardella met en cause. Vous retrouverez facilement des interviews où il est favorable À l’interdiction d’abattage rituel et surtout à l’importation de la viande abattu rituellement.

On touche au paradoxe du wokisme. Il combat l’abattage rituel mais est complaisant avec certains marqueurs de l’islam politique.

J’ai combattu un certain nombre de campagnes de communication de l’Union européenne qui banalisait le Hijab et tenter de lui donner une connotation libre et sympathique.

Trop de députés européens ont été silencieux sur le sujet.

Avec la délégation française du PPE nous faisons preuve d’une vigilance absolue pour que l’Union européenne nous nous engage pas dans une voie radicalement différente de ce qui fait notre République.

Israel Actualités

Quel est le message que vous voulez faire passer à la communauté juive de France

François-Xavier Bellamy

Le message que je voudrais faire passer est celui que je veux faire passer à tous les Français : reprenez votre destin en main. Ne vous faites pas confisquer vos choix par les extrêmes, par les démagogues, par les technocrates. Ensemble, nous pouvons retrouver le chemin de la liberté. Ensemble, nous pouvons redresser notre pays autour des valeurs qui font sa grandeur

Merci

Alain SAYADA pour Israel Actualités