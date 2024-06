Israël en guerre : Israël pourrait rentrer prochainement en guerre contre le Liban

Selon les informations du média libanais Al Akhbar, le Liban a reçu ces derniers jours des messages diplomatiques inquiétants avertissant d’une guerre imminente avec Israël.

Des sources ont affirmé au journal libanais que de nombreux représentants de délégations internationales ont exprimé leur inquiétude face à la gravité de la menace israélienne. Ils ont également précisé que les messages les plus importants provenaient de la délégation britannique, qui estime qu’Israël attaquera le Liban aux alentours de la mi-juin. Les diplomates britanniques ont d’ailleurs conseillé aux responsables libanais de se préparer à une guerre d’une ampleur et d’une durée indéterminée.

Cette information du journal Al-Akhbar, intervient alors que depuis quelques semaines, le Hezbollah intensifie de plus en plus ces frappes sur le nord d’Israël. Hier soir, six soldats de réserve et cinq civils israéliens ont été légèrement blessés alors qu’ils s’activaient pour contenir des incendies à Kiryat Shmona et au kibboutz Amiad, dans le nord d’Israël, qui ont été déclenchés par des tirs de roquettes du Hezbollah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 120 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités