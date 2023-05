Le président israélien Isaac Herzog est en visite aujourd’hui en Azerbaïdjan

Le président de l’État d’Israël Isaac Herzog est aujourd’hui en Azerbaïdjan pour une visite d’État suite à l’invitation du président azéri Ilham Alyev. Il est accompagné du ministre israélien de la Santé et de l’Intérieur, Moshe Arbel.

À son arrivée, Isaac Herzog a été accueilli par une garde d’honneur des représentants azéris et par trente enfants de l’école Chabad locale à l’aéroport, avant de se rendre au palais présidentiel à l’extérieur de Bakou pour une cérémonie d’accueil officielle.

Au cours de la visite de deux jours, le président israélien doit tenir une réunion diplomatique avec Ilham Aliyev, suivie d’un déjeuner auquel se joindront les épouses des présidents.

Le ministre de la Santé et de l’Intérieur, Moshe Arbel, prévoit de rencontrer ses homologues à Bakou pour discuter d’une plus grande coopération dans la formation des médecins, la préparation aux situations d’urgence et la santé numérique. Israël et l’Azerbaïdjan devraient signer un accord sur la coopération en matière de santé au cours de la visite.

Dans la soirée, le président organisera un événement spécial marquant le 75e anniversaire de l’indépendance d’Israël.

« L’Azerbaïdjan est un état ami, un état clé avec de nombreux domaines de coopération« , a déclaré Isaac Herzog sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion avant son départ.

Le président israélien a ajouté « qu’au-delà des relations commerciales avec l’antique communauté juive azerbaïdjanaise, l’Azerbaïdjan est un voisin de l’Iran, une force déstabilisatrice dans la région qui cherche à saper les alliances israéliennes de paix et de sécurité dans la région ».

En mars dernier, l’Azerbaïdjan est devenu la première nation musulmane chiite à ouvrir une ambassade et à envoyer un ambassadeur en Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités