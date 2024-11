Israel Actualités : Alain SAYADA – Appel à la Mobilisation pour Israël et contre l’Antisémitisme « à partager au maximum »

Alain SAYADA – Appel à la Mobilisation pour Israël et contre l’Antisémitisme

Le jeudi 14 novembre, un moment crucial se présentera au stade de France avec le match de la Ligue Européenne entre la France et Israël. Ce rendez-vous survient seulement quelques jours après le pogrom tragique survenu à Amsterdam lors d’une rencontre entre l’AJAX et le Maccabi Tel Aviv, et il est essentiel que nous y répondions avec force et solidarité.

Il a été annoncé que le Président de la République, Emmanuel Macron, assistera à ce match pour marquer son soutien à la communauté juive. Cependant, il est crucial de rappeler qu’il y a un an, il avait choisi de ne pas participer à la grande manifestation contre l’antisémitisme, influencé par des conseils douteux. Cela soulève des questions sur la sincérité de ce soutien.

Ce jeudi 14 novembre devrait être davantage qu’un simple match. Il doit symboliser notre solidarité indéfectible envers Israël, particulièrement après l’attaque tragique du 7 octobre, qui a coûté la vie à plus de 1 200 Israéliens, dont de nombreux Franco-Israéliens. Actuellement, 101 otages, qu’ils soient morts ou vivants, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs, et notre communauté doit faire entendre sa voix.

J’appelle donc tous les responsables de notre communauté : en vous laissant le lien sur lequel vous pourrez réserver vos places ci-dessous :

Monsieur Arfi, Président du CRIF, ainsi qu’à l’ensemble de vos délégations

Monsieur Elie Korshia, Président du Consistoire Central,

Le Grand Rabbin de France, Haim Korsia,

Tous les présidents régionaux et associations, bien d’autres.

Il est impératif que chacun d’entre vous soit présent pour montrer notre solidarité avec Israël et toutes les victimes de l’antisémitisme. Quelles peuvent être les conséquences de l’absence de notre communauté à ce moment décisif ? Que dirons nous au monde libre si nous ne sommes pas capables de nous unir contre l’obscurantisme ?

Il ne vous reste que 72 heures pour réserver vos places. Si l’un d’entre vous choisit de ne pas y assister, malgré votre implication dans d’autres événements, cela portera atteinte à notre communauté et à notre représentation face aux défis actuels.

Nous devons défendre notre identité et nos valeurs, face à un radicalisme qui menace notre société.

Unissons nous pour faire entendre notre voix !

https://billetterie.fff.fr/fr/france_israel_jeudi_14_novembre_2024_20_45/grand_public

Am Israel Hay

Alain SAYADA