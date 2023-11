Israël en guerre : Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël doit fournir du carburant à Gaza afin de garder le soutien des Etats-Unis

Israël en guerre : Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël doit fournir du carburant à Gaza afin de garder le soutien des États-Unis

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réagi ce soir, en conférence, à l’envoi par l’État d’Israël de carburant dans la bande de Gaza, une décision très critiquée dans l’opinion israélienne.

Benjamin Netanyahu a justifié cette décision en expliquant qu’Israël se doit de répondre aux demandes de l’establishment américain « afin de s’assurer de la poursuite du soutien des États-Unis et des autres pays« .

« Israël n’a pas d’autre choix que de fournir de l’aide humanitaire, incluant du carburant, dans la bande de Gaza. Nous avions dit que nous ne fournirions pas de carburant au Hamas, et c’est le cas. Nous fournissons la quantité minimale de fuel afin que les stations d’épuration d’eau puissent fonctionner dans le sud. Cela est nécessaire pour empêcher l’apparition d’épidémies sur le territoire, ce qui mettrait également en danger nos soldats », a ajouté le dirigeant israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités