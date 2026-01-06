Israël en guerre : Benjamin Netanyahu assure que le point de passage de Rafah restera fermé jusqu’au rapatriement de la dépouille de Ran Gvili

Selon des informations rapportées ce matin par la chaîne publique israélienne KAN, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré, suite à son évaluation de la situation sécuritaire après son retour des États-Unis, que le poste frontière de Rafah, situé au sud de Gaza, ne sera pas ouvert tant que la dépouille du dernier otage décédé, Ran Gvili, n’aura pas été rapatriée en Israël.

KAN précise que la décision de Benjamin Netanyahu fait suite aux accords conclus avec l’administration du président américain, Donald Trump. Par ailleurs, le dirigeant israélien a également ajouté qu’Israël entend fixer un délai aux terroristes du Hamas pour qu’ils renoncent à leurs armes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités