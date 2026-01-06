haut banniere
Accord Israël-Syrie : les États-Unis, Israël et la Syrie vont établir un mécanisme de partage de renseignements

5b224052a7c6d31c5e9e64d5d1782585[1]Selon des informations rapportées par i24NEWS, Israël, la Syrie et les États-Unis ont convenu de mettre en place un « mécanisme de fusion » conjoint qui servira de cellule de communication pour le partage de renseignements, la désescalade militaire, l’engagement diplomatique et les questions commerciales.

Ce mécanisme, supervisé par les États-Unis, vise à traiter rapidement tout différend et à prévenir les malentendus. Ces informations font suite à une série de réunions entre de hauts responsables israéliens et syriens qui ont eu lieu entre hier et aujourd’hui à Paris, sous l’égide de l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrack.

Par ailleurs, le Jerusalem Post a informé que durant ces pourparlers, il a été convenu d’entamer des pourparlers entre Israël et la Syrie dans des domaines civils, notamment la médecine, l’énergie et l’agriculture.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

