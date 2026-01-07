BREAKING News — IRAN : des manifestants prennent le contrôle de deux villes et appellent Trump à l’aide

BREAKING — IRAN : des manifestants prennent le contrôle de deux villes et appellent Trump à l’aide

Selon des sources de l’opposition iranienne, les villes d’Abdanan et de Malekshahi (province d’Ilam) seraient passées sous contrôle des manifestants, qui célèbrent dans les rues en scandant :

« Mort à Khamenei ! »

Les événements surviennent au 10ᵉ jour consécutif de manifestations nationales contre le régime.

Une vidéo devenue virale montre une femme lançant un appel direct aux États-Unis avec une pancarte :

« Trump, symbole de paix. Ne les laissez pas nous tuer. »

Selon la HRANA, la répression aurait déjà fait au moins 29 morts et plus de 1 200 arrestations.

Des ONG rapportent l’usage de gaz lacrymogènes, tirs de fusils à plomb et arrestations dans les hôpitaux.

Le CNRI affirme que les forces de sécurité auraient battu en retraite dans certaines zones.

Des grèves et fermetures de marchés sont signalées à Téhéran, Mashhad et dans plusieurs provinces.

À Washington, le sénateur Lindsey Graham et Donald Trump ont averti le régime iranien de possibles conséquences majeures en cas de poursuite de la répression.

Situation extrêmement volatile — informations en cours de vérification.

