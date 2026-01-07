L’Iran menace l’État d’Israël de représailles pour son soutien aux manifestations populaires contre la République islamique

L’agence de presse iranienne semi-officielle Fars a informé aujourd’hui qu’Amir Hatami, commandant en chef de l’armée iranienne, a déclaré que la République islamique considérait les déclarations du président américain Donald Trump et du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, concernant les manifestations populaires contre le régime iranien, comme une « menace » et ne tolérerait pas leur poursuite sans représailles.

« La République islamique d’Iran considère cette escalade de la rhétorique ennemie contre la nation iranienne comme une menace, et nous ne tolérerons pas une situation dans laquelle elle perdure sans réponse« , a affirmé Amir Hatami.

Le commandant de l’armée iranienne a également averti que si « l’ennemi commet une erreur », la riposte de l’Iran serait « plus forte » que lors de la guerre de 12 jours entre l’Iran et Israël en juin 2025.

Par ailleurs, la chaine publique israélienne KAN News avait rapporté lundi que Benjamin Netanyahu avait transmis un message à l’Iran par l’intermédiaire du président russe Vladimir Poutine, dans lequel il a assuré qu’Israël n’avait aucune intention d’entrer en guerre contre la République islamique iranienne.

Les déclarations d’Amir Hatami font suite à un avertissement lancé par Donald Trump le week-end dernier, selon lequel les États-Unis « agiraient » si les dirigeants iraniens tuaient des manifestants descendant dans la rue, mais aussi suite aux commentaires de Benjamin Netanyahu en début de semaine, exprimant sa solidarité avec le peuple iranien et suggérant que « c’est peut-être le moment où ils prennent leur destin en main ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités