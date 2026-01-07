Israël en guerre : le Hamas relance les recherches pour retrouver la dépouille de Ran Gvili à Gaza, en coordination avec Israël

Le Jerusalem Post, qui se base sur les dires d’une source israélienne, a informé cet après-midi qu’en coordination avec Israël, le Hamas a de nouveau entrepris aujourd’hui des recherches pour retrouver la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage décédé à Gaza.

Les recherches se déroulent à Zeitoun , dans le nord de la bande de Gaza. Ce quartier est traversé par la Ligne jaune qui sépare la bande de Gaza entre les territoires contrôlés par le Hamas et ceux contrôlés par Israël. La coordination avec Israël permet au groupe terroriste palestinien de poursuivre ses recherches du côté israélien de la Ligne jaune.

L’annonce de la coopération d’Israël avec le Hamas sur cette question intervient après que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré hier que le point de passage frontalier de Rafah ne serait pas ouvert tant que la dépouille de Ran Gvili n’aurait pas été rapatriée en Israël.

Par ailleuirs, il y a quelques semaines, le Hamas avait refusé de coopérer avec Israel concernant les recherches pour retrouver la dépoulle de Ran Gvili. En effet, la radio militaire israélienne Galei Tsahal avait indiqué que le Hamas avait sciemment ignoré les informations cruciales livrées par Israël concernant le lieu d’inhumation de Ran Gvili dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités