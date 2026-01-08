BREAKING NEWS — IRAN / USA : tensions extrêmes après les déclarations de Trump

L’armée iranienne a menacé une action militaire préventive en réponse à ce qu’elle qualifie de “rhétorique hostile” visant Téhéran, perçue comme liée aux récents propos de Donald Trump. Access WDUN

Le chef militaire iranien, le général Amir Hatami, a averti que les forces armées sont davantage préparées qu’auparavant et pourraient infliger une “réponse décisive” à toute menace. Al Jazeera

Ces déclarations interviennent après que Trump a déclaré que les États-Unis étaient “prêts à riposter” si l’Iran réprimait violemment les manifestants, ce qui a intensifié les craintes d’une escalade militaire. Los Angeles Times