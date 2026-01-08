Israël en guerre : Israël affirme que le Liban n’en a pas fait assez pour désarmer le Hezbollah, après que les forces armées libanaises ont indiqué avoir atteint leur objectif de démantèlement des organisations armées dans le sud du pays

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé cet après-midi dans un communiqué que le gouvernement et l’armée libanaise n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour désarmer le Hezbollah, « comme en témoignent les efforts déployés par le groupe terroriste, avec l’aide de l’Iran, pour se réarmer et rétablir son infrastructure« .

« L’accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Liban stipule clairement que le Hezbollah doit être totalement désarmé. C’est impératif pour la sécurité d’Israël et l’avenir du Liban« , a affirmé le bureau de Benjamin Netanyahu.

Les déclarations du bureau du premier ministre israélien interviennent après que l’armée libanaise a déclaré plus tôt dans un communiqué, qu’en dehors des zones contrôlées par Israël, elle avait acquis le contrôle opérationnel au sud du fleuve Litani au Liban, qu’elle était entrée dans une phase avancée de monopolisation des armes dans la région et qu’elle s’était engagée à faire en sorte que les acteurs armés ne puissent plus jamais utiliser la zone frontalière comme base arrière pour des actions militaires. Étonnamment, l’armée libanaise ne mentionne pas le Hezbollah dans son communiqué.

Le communiqué réaffirme aussi l’engagement de l’armée à être le seul acteur responsable du maintien de la sécurité au Liban, en particulier dans la zone située au sud du fleuve Litani. À cette fin, l’armée libanaise a affirmé « que son plan de consolidation des armes est entré dans une phase avancée, suite à la réalisation effective et tangible des objectifs de la première phase sur le terrain ».

Par ailleurs le ministère israélien des Affaires étrangères a également dénoncé, dans un communiqué, les affirmations de l’armée libanaises.

« Les faits demeurent : une importante infrastructure militaire du Hezbollah existe toujours au sud du fleuve Litani. L’objectif du désarmement du Hezbollah au Sud-Liban est loin d’être atteint« , a indiqué le ministère israélien.

Depuis quelques mois, Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités