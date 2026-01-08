Israël en guerre : l’UNRWA souhaite ouvrir un bureau en Turquie et assurer une présence permanente dans le pays

Philippe Lazzarini, le commissaire général de l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine) a déclaré aujourd’hui, lors d’une conférence de presse à Ankara, que l’agence onusienne prévoit d’ouvrir un bureau en Turquie dans les prochaines semaines.

Le dirigeant de l’UNRWA a également ajouté que l’agence avait signé l’accord définitif avec le gouvernement turc concernant ce bureau et qu’elle était très heureuse d’y avoir une présence permanente.

L’UNRWA n’est plus en odeur de sainteté vis-à-vis d’Israël et des États-Unis, suite aux révélations aberrantes qui pèsent sur l’organisation onusienne depuis la guerre dans la bande de Gaza. En effet, en janvier 2024, l’UNRWA avait annoncé s’être séparée de « plusieurs » de ces employés accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans les massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

Suite à cette annonce, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada, l’Australie, avaient suspendu temporairement leur financement à l’UNRWA.

En novembre 2024, la Knesset avait adopté une loi interdisant les opérations de l’UNRWA en Israël, révoquant ainsi l’accord de coopération entre Israël et l’agence onusienne datant de 1967.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’UNRWA a subi un nouveau coup de massue quand les États-Unis ont décidé de priver l’agence de son immunité diplomatique en avril 2025.

Il y a un mois, le Jerusalem Post avait informé que des responsables de l’administration du président américain Donald Trump ont tenu des discussions avancées sur la possibilité d’imposer des sanctions liées au terrorisme à l’UNRWA.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités