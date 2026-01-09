Antisémitisme : selon la police de New York, les juifs new-yorkais subissent plus de crimes haineux que tous les autres groupes communautaires de la ville

Lors d’une conférence de presse conjointe avec la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, qui a eu lieu en début de semaine, la commissaire de police de New York, Jessica Tisch, a annoncé que les juifs de New York ont ​​été la cible de plus de crimes haineux que toutes les autres groupes communautaires réunies en 2025.

Jessica Tisch a précisé qu’il y a une baisse de la criminalité, notamment une diminution de 12 % des crimes haineux et de 3 % des incidents antisémites. Mais, pour la deuxième année consécutive, la police new-yorkaise a dénombré plus d’incidents antisémites que pour l’ensemble des autres groupes communautaires de la ville.

La commissaire de la police de New York a déclaré que malgré la légère baisse enregistrée en 2025, les incidents antisémites « représentaient encore 330 cas, soit 57 % de tous les crimes haineux signalés à New York, alors que les New-Yorkais juifs ne représentent qu’environ 10 % de la population de la ville« .

« Ces chiffres restent beaucoup trop élevés, et l’antisémitisme demeure la menace haineuse la plus persistante à laquelle nous sommes confrontés. La police de New York continuera de lutter avec vigueur contre les crimes haineux et de protéger toutes les communautés ciblées en raison de leur identité« , a ajouté Jessica Tisch.

À titre de comparaison, en 2024, 339 incidents antisémites présumés ont été signalés à la police de New York, soit 51 % de l’ensemble des crimes haineux présumés. Bien que le nombre total d’incidents haineux et antisémites signalés ait diminué, la part des incidents antisémites parmi les crimes haineux a augmenté entre 2024 et 2025, de 5,7 %, ce qui représente une hausse relative de 11 %.

Ces chiffres alarmants ont ​​été publiés dans un contexte d’inquiétudes exprimées par les organisations de la communauté juive quant aux engagements pris contre l’antisémitisme dans la ville de New York, notamment depuis la campagne municipale virulente contre Israël de Zohran Mamdani, le nouveau maire de la ville ouvertement antisioniste et proche des associations islamistes.

Par ailleurs, vendredi dernier, des groupes juifs de New York ont ​​publié un communiqué exprimant leur déception face au décret de Zohran Mamdani abrogeant l’adoption par son prédécesseur de la définition de travail de l’antisémitisme de l’IHRA (l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste) ainsi que les ordonnances limitant les activités de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités