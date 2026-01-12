Israël en guerre : le Hamas ordonne de transférer son administration politique de Gaza au gouvernement placé sous l’égide du « Conseil de la paix » de Donald Trump

L’agence de presse palestinienne SAFA a informé hier que le Hamas a donné l’ordre à toutes ses agences dirigeantes de se préparer à transférer l’autorité au futur gouvernement technocratique palestinien proposé dans la bande de Gaza qui sera placé sous l’égide du « Conseil de la paix » du président américain Donald Trump.

« Le Hamas a donné des directives à tous les organismes et institutions gouvernementaux pour qu’ils soient prêts à remettre tous les territoires à cet organe. Des instructions ont été données pour faciliter le processus de passation de pouvoir afin d’assurer le succès des travaux de cet organe, conformément à l’intérêt supérieur palestinien et à la mise en œuvre du plan qui a mis fin à la guerre à Gaza, signé à Charm el-Cheikh« , a déclaré Hazem Qassem, porte-parole du groupe terroriste palestinien à l’agence de presse SAFA.

Donald Trump prévoit de créer le « Conseil de la paix » à Gaza, qui supervisera un gouvernement palestinien technocratique composé de personnes élues par les palestiniens et approuvées par Israël après un processus de sélection à partir d’une liste soumise.

Vendredi, Reuters avait indiqué que la composition du conseil d’administration de ce « Conseil de la paix » devrait être annoncée ce mois-ci et peut-être mais dès cette semaine.

Par ailleurs, l’agence de presse londonienne a également informé que lors d’une rencontre qui a eu lieu jeudi, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a insisté auprès de l’ancien envoyé spécial de l’ONU, Nickolay Mladenov, qui s’apprête à devenir directeur du « Conseil de la paix » pour la bande de Gaza, sur le fait que « le Hamas doit être désarmé et la bande de Gaza démilitarisée conformément au plan en 20 points du président américain Donald Trump ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités