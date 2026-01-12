Braeking News : Israël en état d’alerte maximale face à la crise en Iran

Israël en état d’alerte maximale face à la crise en Iran

Israël redoute une escalade régionale alors que le régime iranien vacille sous la pression populaire

Israël a placé ses forces de sécurité en état d’alerte maximale face à la situation dramatique qui secoue actuellement l’Iran. Les autorités israéliennes estiment que l’ampleur inédite des manifestations pourrait pousser le régime iranien à chercher une diversion extérieure, en ciblant soit des bases américaines dans la région, soit directement l’État d’Israël.

Selon plusieurs sources sécuritaires, la possibilité d’une escalade militaire provoquée par Téhéran est désormais considérée comme un scénario crédible. Israël suit donc de très près l’évolution de la situation intérieure iranienne, tout en renforçant sa posture défensive sur l’ensemble de ses fronts.

Dans ce contexte tendu, le président américain Donald Trump a publié un message sans ambiguïté :

« L’Iran aspire à la liberté, et les États-Unis sont prêts à l’aider. »

Un signal politique fort, perçu à Téhéran comme une menace directe contre la survie du régime, et qui pourrait, selon plusieurs analystes, accélérer une fuite en avant militaire des mollahs.

Des milliers de morts selon les ONG, le régime organise des contre-manifestations

Sur le terrain, la situation humanitaire s’aggrave. Plusieurs ONG font état d’environ 2 000 morts depuis le début des manifestations, un chiffre qui, s’il se confirmait, placerait cette vague de répression parmi les plus meurtrières de l’histoire récente du régime islamique.

Face à la contestation, les autorités iraniennes tentent d’organiser des contre-manifestations pro-régime, tout en multipliant les arrestations, les coupures d’Internet et les déploiements des forces de sécurité.

Les Gardiens de la Révolution, pilier militaire et idéologique du régime, apparaissent aujourd’hui dos au mur, confrontés à une contestation populaire massive et durable, mais aussi à une pression internationale croissante.

Israël se prépare à tous les scénarios

De hauts responsables politiques et sécuritaires ont déclaré à News 04 :

« La situation est absolument exceptionnelle. Nous surveillons de très près l’évolution en Iran, tout en nous préparant à toute éventualité. »

Pour les autorités israéliennes, le risque est clair : un régime affaibli intérieurement pourrait chercher à exporter la crise en provoquant un affrontement régional, que ce soit via ses proxies — Hezbollah, milices irakiennes, Houthis — ou par des actions directes.

Dans ce climat explosif, Israël renforce ses capacités de défense aérienne, sa coordination avec les États-Unis et ses dispositifs de renseignement, tout en adressant un message clair : toute attaque recevra une réponse immédiate et massive.

Alain SAYADA

Israel Actualités