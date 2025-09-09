Israël en guerre : Benjamin Netanyahu confirme qu’Israël a bien attaqué les dirigeants du Hamas au Qatar

Le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a confirmé, dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), que l’État d’Israël est bien à l’origine de la frappe à Doha qui a visé des hauts responsables du Hamas.

« L’opération menée aujourd’hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas était une opération israélienne entièrement indépendante. Israël l’a initiée, menée et en assume l’entière responsabilité« , a informé le bureau de Benjamin Netanyahu.

L’attaque israélienne (nommée opération « Sommet de Feu » par l’establishment israélien) est survenue cet après-midi à Doha, la capitale du Qatar. Une source a indiqué à i24NEWS que la frappe israélienne a visé la délégation du Hamas qui s’était réunie au Qatar pour discuter de la proposition de Donald Trump pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Selon les informations du média saoudien Al-Hadath, Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Mechaal et Nizar Awadallah ont été éliminés lors de la frappe israélienne au Qatar. Néanmoins, cette information est loin d’être confirmée : deux sources du Hamas ont déclaré à Reuters que les responsables du Hamas ont survécu à l’attaque.

Des sources israéliennes ont également affirmé au Washington Post que de hauts responsables du Hamas avaient été tués lors de l’attaque de Doha, mais aucune confirmation n’a été apportée à ce stade.

Par ailleurs, des responsables israéliens ont aussi déclaré au Washington Post que les États-Unis étaient au courant de l’attaque et lui avaient donné leur feu vert.

L’opération israélienne, qui a été vivement critiquée par le Qatar, a déjà des conséquences : le pays vient d’annoncer qu’il suspend ses efforts de médiation entre Israël et le Hamas en vue d’un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza.

Cette attaque sans précédent de l’État d’Israël contre les responsables du Hamas au Qatar intervient après que Donald Trump a dévoilé dimanche soir son plan pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Selon le plan du président américain, le Hamas s’engagerait à libérer, dès le premier jour du cessez-le-feu, les 48 otages détenus dans la bande de Gaza. Le plan n’exige pas aussi un retrait total des forces de Tsahal de Gaza, nie de garantie pour la fin de la guerre. Les négociations pour la fin de la guerre commenceront dès le premier jour de l’accord. Donald Trump promet aussi que la guerre ne reprendra pas durant la tenue des négociations.

Aujourd’hui, lors d’une visite diplomatique en Croatie, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a confirmé qu’Israël a accepté les termes de la proposition de Donald Trump pour un cessez-le-feu à Gaza.

Depuis l’annonce du plan de Donald Trump, le Hamas n’a pas totalement accepté les termes de la proposition du président américain. Des sources du Hamas ont informé hier le journal saoudien Asharq Al-Awsat, qu’il ne pourrait pas libérer l’ensemble des otages, vivants et morts, dès le premier jour du cessez-le-feu. Les membres du groupe terroriste palestiniens ont expliqué que certains otages ont été tués et se trouvent sous des décombres dans des zones où l’armée israélienne devrait interrompre ses opérations pendant un certain temps afin de permettre leur récupération, ou dans des secteurs désormais contrôlés par Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités