Selon des sources bien informées, des avions de chasses de l’armée Israélienne ont bombardé un quartier ou se trouvaient les principaux chez des terroristes du Hamas au Qatar

7 Octobre 2023
7 Octobre 2023

 

Selon des sources régionales concordantes, des avions de chasse de l’armée israélienne auraient mené dans la nuit une frappe ciblée au cœur de Doha, au Qatar, contre plusieurs hauts responsables du Hamas.

D’après des réseaux saoudiens, six figures majeures du mouvement terroriste figureraient parmi les victimes de cette opération :

Capture d’écran 2025-09-09 165200

  1. Khaled Mashaal

  2. Khalil Al-Hiya

  3. Hussam Badran

  4. Zaher Jaberin

  5. Taher Al-Nono

  6. Ali Darwich

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été donnée ni par Israël, ni par le Qatar, ni par le Hamas. Mais si ces informations venaient à être confirmées, il s’agirait d’un coup stratégique sans précédent, frappant le Hamas là où il se croyait protégé : au cœur même de son sanctuaire qatari.

Cette frappe illustre une réalité implacable : après des décennies d’impunité, aucun dirigeant du Hamas n’est hors d’atteinte, quel que soit le pays qui l’accueille. Israël envoie un message clair : ceux qui planifient et financent le terrorisme doivent désormais s’attendre à en payer le prix, même à des milliers de kilomètres de Gaza.

