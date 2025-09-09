Israël en guerre : Gideon Sa’ar confirme qu’Israël a accepté les termes de la proposition de Donald Trump pour un cessez-le-feu à Gaza

Lors d’une visite diplomatique en Croatie pour rencontrer le ministre croate Andrej Plenkovic, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, s’est exprimé sur un potentiel accord de cessez-le-feu à Gaza, confirmant qu’Israël est intéressé à mettre fin à la guerre de Gaza sur la base de la proposition du président américain Donald Trump.

Le ministre israélien a souligné que tout accord doit s’aligner sur les principes établis par le Cabinet de sécurité israélien et sur les grandes lignes actuellement sur la table. Il a également indiqué qu’il y a cinq critères qui guident la position d’Israël, notamment le retour de tous les otages et des mesures empêchant le Hamas de reconstruire ses capacités militaires.

« La guerre peut prendre fin demain. Le président Trump l’a clairement dit il y a deux jours : Israël a accepté sa proposition. Nous sommes prêts à accepter un accord complet qui mettrait fin à la guerre, sur décision du Cabinet. Nous n’avons que deux exigences simples : le retour de nos otages et le dépôt des armes par le Hamas« , a déclaré Giden Sa’ar.

Selon le plan de cessez-le-feu du président américain, le Hamas s’engagerait à libérer, dès le premier jour du cessez-le-feu, les 48 otages détenus dans la bande de Gaza. Le plan n’exige pas aussi un retrait total des forces de Tsahal de Gaza, nie de garantie pour la fin de la guerre. Les négociations pour la fin de la guerre commenceront dès le premier jour de l’accord. Donald Trump promet aussi que la guerre ne reprendra pas durant la tenue des négociations.

Néanmoins, des sources du Hamas ont informé hier le journal saoudien Asharq Al-Awsat, qu’il ne pourrait pas libérer l’ensemble des otages, vivants et morts, dès le premier jour du cessez-le-feu. Les membres du groupe terroriste palestiniens ont expliqué que certains otages ont été tués et se trouvent sous des décombres dans des zones où l’armée israélienne devrait interrompre ses opérations pendant un certain temps afin de permettre leur récupération, ou dans des secteurs désormais contrôlés par Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités