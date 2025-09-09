Israël en guerre : Tsahal émet l’ordre d’évacuation le plus important jamais émis pour la ville de Gaza, à l’approche de l’invasion israélienne

Avichay Adraee, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, a émis un ordre d’évacuation pour toute la ville de Gaza, en prévision de la future incursion des forces israéliennes dans la ville.

« À tous les habitants de la ville de Gaza et ceux présents dans tous ses quartiers, depuis la vieille ville et Al-Tuffah à l’est jusqu’à la mer à l’ouest. L’armée de défense est déterminée à en finir avec le Hamas et opérera dans la zone de la ville de Gaza avec une grande force, comme elle l’a fait dans le reste de la bande. Pour votre sécurité, évacuez immédiatement par l’axe Al-Rashid en direction de la zone humanitaire à Al-Mawasi. Rester dans la zone est très dangereux« , a informé Avichay Adraee.

C’est la première fois que l’armée ordonne l’évacuation de toute la ville. L’ampleur et l’immédiateté de l’ordre tendent à faire penser que l’invasion militaire à grande échelle de Tsahal dans la ville de Gaza pourrait enfin être proche.

Hier, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a exhorté les habitants de la ville de Gaza de fuir avant la future opération terrestre de Tsahal.

« Nous avons détruit 50 tours terroristes en deux jours, et ce n’est que le début d’une puissante opération terrestre dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants : vous êtes prévenus, sortez !« , a affirmé Benjamin Netanyahu.

La semaine dernière, une source de haut rang au ministère israélien de la Défense a informé le Jerusalem Post que le Hamas travaillait dur pour empêcher les civils palestiniens d’évacuer la ville de Gaza, malgré les efforts déployés depuis maintenant trois semaines par l’armée pour les encourager à partir.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités