Israël en guerre : Benjamin Netanyahu fustige les propos du premier ministre canadien accusant Israël de « commettre un génocide » à Gaza

Dans un post publié hier soir sur son compte X (anciennement Twitter), le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahu a vivement critiqué les déclarations « irresponsables » de son homologue canadien, Mark Carney qui a admis qu’Israël « commet un génocide à Gaza ».

« Le Canada a toujours été du côté de la civilisation. M. Carney devrait faire de même. Mais au lieu de soutenir Israël, une démocratie qui mène une guerre juste avec des moyens justes contre les barbares du Hamas, il attaque le seul et unique État juif. Monsieur Carney, revenez sur votre déclaration irresponsable !« , a affirmé le premier ministre israélien.

Cette réaction de Benjamin Netanyahu intervient après que lors d’un rassemblement mardi soir, le premier ministre canadien, Mark Carney, a été interrompu par un manifestant pro-palestinien qui a crié : « il y a un génocide en cours à Gaza ».

« Je suis conscient, c’est pourquoi nous avons un embargo sur les armes« , a répondu le dirigeant libéral canadien.

Mark Carney est revenu plus tard sur ses déclarations lorsqu’il a été interrogé à ce sujet mercredi, insistant sur le fait qu’il n’avait pas entendu le chahuteur dire « génocide » mais qu’il avait plutôt entendu le mot « Gaza ».

« Ce que je voulais dire, c’est que je suis conscient de la situation à Gaza« , a indiqué le premier ministre canadien.

Par ailleurs, un haut responsable du gouvernement israélien a déclaré au média canadien, le Toronto Sun, que les commentaires de Mark Carney étaient « regrettables » et « contredisaient la position du Canada sur cette question ».

Le responsable a également contesté les affirmations du dirigeant canadien selon lesquelles il existe un embargo, expliquant « qu’il n’y a pas d’embargo, juste une suspension d’un nombre limité de permis, et, bien sûr, je ne pense pas que le Canada croit qu’il y a une quelconque sorte de génocide ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités