Israël en guerre : Benjamin Netanyahu fustige les propos tenus par Emmanuel Macron sur l’action d’Israël à Gaza et affirme que le président français a choisi « le camp du Hamas »

Dans une série de post publié aujourd’hui sur X (anciennement Twitter), le bureau du premier ministre israélien a vivement critiqué les propos tenus hier par le Président de la République française, Emmanuel Macron qui a affirmé hier soir que « l’action » de Benjamin Netanyahu dans la bande de Gaza est « une honte ».

« Emmanuel Macron a une fois de plus choisi de se tenir aux côtés d’une organisation terroriste islamiste meurtrière et de se faire le porte-voix de sa fausse propagande, accusant Israël de diffamations rituelles. Israël mène une lutte sur plusieurs fronts pour son existence après le massacre horrible commis par le Hamas contre des innocents le 7 octobre, notamment le meurtre et l’enlèvement de dizaines de citoyens français. Au lieu de soutenir le camp démocratique occidental qui combat les organisations terroristes islamistes et d’appeler à la libération des otages, Macron exige une fois de plus qu’Israël se rende et récompense le terrorisme. Israël ne s’arrêtera pas et ne se rendra pas« , a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu.

Le bureau du premier ministre israélien a également ajouté que Benjamin Netanyahu « est déterminé à atteindre tous les objectifs de guerre d’Israël : la libération de tous nos otages, la défaite militaire et gouvernementale du Hamas et la promesse que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël« .

Interrogé sur la situation dans la bande de Gaza lors d’un entretien télévisé qui a eu lieu soir sur TF1, Emmanuel Macron a encore une fois condamné avec violence l’action d’Israël dans l’enclave palestinienne.

« Il n’y a pas d’eau, il n’y a pas de médicaments, on ne peut pas sortir les blessés. Ce que fait Benjamin Netanyahu est une honte« , a affirmé le président français.

Emmanuel Macron a même annoncé qu’il pourrait ouvertement sanctionner l’État d’Israël, ouvrant la voie à une dégradation des relations bilatérales entre la France et Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités