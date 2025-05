Israël en guerre : Israël maintient que seul le plan de Steve Witkoff est acceptable dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza

Un haut responsable israélien a affirmé aujourd’hui au Jerusalem Post que l’État d’Israël continue de faire clairement savoir lors des discussions à Doha que seul le « cadre de Steve Witkoff » constitue « une base viable » pour arriver à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le mois dernier, le Hamas avait refusé le plan de cessez-le-feu de l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient. Ce plan soutient, entre autres, la proposition israélienne de libérer dix otages israéliens en échange de 45 jours de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

La reprise des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza intervient après la libération lundi de l’otage israélo-américain Edan Alexander, suite à des tractations qui ont eu lieu entre les États-Unis et le Hamas.

Lundi, quelques heures avant la libération d’Edan Alexander, le bureau du premier ministre israélien avait annoncé qu’une délégation israélienne se rendra le lendemain à Doha dans le but de reprendre les négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités