Israël en guerre : une femme enceinte assassinée lors d’une attaque terroriste en Judée-Samarie, une chasse à l’homme est en cours

L’hôpital Beilinson, situé dans la ville de Petah Tikva, a annoncé ce matin que Tze’ela Gez, la femme enceinte mère de trois enfants qui a été victime d’un attentat terroriste hier soir sur la route 446, près de Peduel (implantation israélienne de Judée-Samarie), a succombé à ses blessures.

Originaire de l’avant-poste israélien de de Brukhin en Judée-Samarie, Tze’ela Gez se dirigeait vers la maternité pour accoucher, lorsqu’un terroriste armé a ouvert le feu sur son véhicule.

Un porte-parole du Centre médical Rabin-Campus Beilinson de Petah Tikva a déclaré que les équipes médicales avaient été contraintes de constater le décès de Tze’ela Gez, mais avaient procédé à une césarienne d’urgence pour tenter de sauver l’enfant. Après la césarienne, le bébé a été transféré au Centre médical pédiatrique Schneider pour Israël de Petah Tikva.

Selon des informations révélées par le Jerusalem Post, l’état du bébé est « grave, mais stable ».

Suite à cette attaque terroriste, l’armée israélienne a bouclé Bruchin, où vivait Tze’ela Gez. Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a mené une première enquête sur les lieux, en compagnie du chef du commandement central, le major-général Avi Bluth, et du commandant de la division de Judée-Samarie, le général de brigade Yaakov Dolf, avant d’envoyer l’armée de l’air et les forces spéciales israéliennes.

Eyal Zamir a ensuite ordonné aux soldats israéliens de poursuivre l’encerclement, le couvre-feu et la traque du terroriste, ainsi que de poursuivre les activités antiterroristes intenses dans le secteur.

La chasse à l’homme est actuellement toujours en cours pour retrouver le terroriste responsable de cet assassinat.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités