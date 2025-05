Israël en guerre : des experts médico-légaux alertent sur le risque de disparation définitive des corps des otages décédés toujours détenu dans la bande de Gaza

Dans un document publié aujourd’hui, la division médicale du Forum des familles d’otages a averti que le temps presse pour récupérer les corps des 35 otages assassinés toujours détenus par le Hamas et d’autres groupes terroristes de Gaza, et qu’il existe un danger croissant qu’ils finissent comme des cadavres anonymes dans des lieux de sépulture inconnus.

« Il ne s’agit pas seulement d’un problème humanitaire et moral profond, mais aussi d’un réel danger de perdre des preuves cruciales, la capacité d’identifier les défunts et la capacité de fournir aux familles et à la société israélienne dans son ensemble un lieu de sépulture, une clôture et des réponses« , a indiqué le professeur Hagai Levine, auteur du document publié par le Forum.

Dans le document, les experts avertissent que tout retard dans la restitution des corps des otages assassinés pourrait entraîner une perte irréversible d’informations médicales, laissant les familles dans une incertitude permanente, sans aucune possibilité de retour en arrière.

Le Forum des familles d’otages précise que deux éléments peuvent nuire à la possibilité de retrouver les corps des otages israéliens : la perte progressive d’informations de renseignement et la dégradation des corps dans les conditions environnementales difficiles dans l’enclave palestinienne.

Les pertes au niveau des informations peuvent avoir lieu si des terroristes ou des civils gazaouis, qui connaissent le lieu où se trouvent les otages assassinés, sont tués durant les combats à Gaza.

Les conditions environnementales de Gaza mettent également en danger l’état des corps des otages assassinés, en raison de la chaleur, de l’humidité, des inondations récurrentes et des infiltrations d’eaux usées.

Le document souligne aussi que les mouvements de terrain et les effondrements de bâtiments, en particulier dans les zones bombardées, peuvent entraîner la dissimulation, la dispersion ou l’enfouissement accidentel des corps.

Le Forum indique dans le document que certains des otages assassinés sont probablement détenus ou cachés dans des tunnels souterrains où règnent des conditions physiques extrêmes, notamment une forte humidité, une mauvaise ventilation, des risques d’inondation, des effondrements de structures et l’inaccessibilité.

Les dommages causés aux tunnels terroristes de Gaza par des bombardements, des sabotages ou des effondrements pourraient disperser ou enterrer des restes humains sans discernement. Même si un tunnel était découvert à l’avenir, les dommages pourraient rendre impossible la récupération ou l’identification des restes.

En conclusion du document, le Forum des familles d’otages exhorte le gouvernement israélien de tout faire pour parvenir à un accord qui garanti le retour de tous les otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités