Israël en guerre : des terroristes du Hamas tirent sur la localité de Bat Hefer, près de Netanya

La localité israélienne de Bat Hefer, située dans la région du Sharon près de Netanya, a été la cible ce matin de tirs par des terroristes du Hamas.

Les terroristes armés du Hamas ont visé le village israélien depuis la ville palestinienne de Tulkarem en Samarie, qui se trouve à quelques pas de la localité. Aucune victime ni aucun dégâts ne sont à déplorer. Actuellement, les forces de Tsahal sont toujours à la recherche des tireurs.

Suite à cette attaque terroriste, Galit Shaul, le président du conseil régional d’Emek Hefer, a appelé le gouvernement israélien à renforcer la présence sécuritaire dans la région.

« Nous appelons Tsahal et l’État d’Israël à se réveiller et à agir avec détermination et sans aucune patience face aux événements graves. Il ne devrait pas être possible aux palestiniens de franchir la clôture sans entrave en plein jour. Il ne devrait pas être possible pour eux qu’ils tirent encore et encore sur nos villages« , a déclaré Galit Shaul.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités