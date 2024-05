Israël en guerre : selon le chef du Conseil de sécurité nationale israélien, la guerre à Gaza devrait durer encore sept mois

Dans une interview accordée au média israélien KAN, le chef du Conseil de sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a affirmé que les combats que mènent les forces de Tsahal face au Hamas dans la bande de Gaza pourraient se poursuivre pendant encore au moins sept mois.

Tzachi Hanegbi a également indiqué que, durant les combats en cours à Rafah, les combattants de Tsahal contrôlent actuellement au moins 75 % de l’axe Philadelphie, qui longe la frontière entre la bande de Gaza et l’Égypte.

Le chef du Conseil de sécurité nationale israélien a aussi tenu à préciser les affirmations selon lesquelles, Benjamin Netanyahu saperait intentionnellement les accords de libération des otages.

« C’est une chose abominable. Le premier ministre, le ministre de la Défense et le cabinet ont approuvé l’élargissement du mandat de l’équipe de négociation. L’autre partie est rigide et cruelle alors qu’Israël a dû assouplir sa position à tel point que les américains trouvent notre offre très généreuse« , a déclaré Tzachi Hanegbi.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités