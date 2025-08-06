Israël en guerre : deux journaux allemands révèlent qu’un photographe de Gaza a mis en scène une photo montrant des gazaouis prétendument « affamés »

Une enquête allemande menée par les journaux BILD et Süddeutsche Zeitung a révélé qu’une photo montrant des palestiniens affamés tenant des casseroles vides, s’est avéré être une mise en scène dans le cadre d’opérations de propagande terroriste du Hamas.

Cette photo, publiée notamment par le magazine américain Time, a déclenché des manifestations de masse condamnant Israël pour la famine à Gaza et ont influencé la communauté internationale.

L’enquête menée par BILD se concentre sur une photo largement diffusée montrant des femmes et des enfants gazaouis désespérés tenant des casseroles et des poêles devant un site de distribution de nourriture. Or, selon le quotidien allemand, des photos prises par d’autres photographes sur le même site montrent que les gazaouis se trouvent en réalité face au photographe indépendant Anas Zayed Fteiha, mandaté par l’agence de presse turque Anadolu. Les casseroles et les poêles ne sont pas présentées au lieu de distribution de nourriture, mais face au photographe, que BILD accuse de mettre en scène à des fins de propagande.

BILD a également dévoilé que tandis que d’autres photographes ont filmé des hommes adultes recevant avec succès une distribution de nourriture sur les lieux, Anas Zayed Fteiha semble ne documenter que le désespoir initial, omettant les preuves de distribution réussie, le reliant à ses opinions personnelles sur la guerre de Gaza. Par ailleurs, toujours selon le journal allemand, Le compte Instagram du photographe contient un post d’un dessin intitulé « Free Palestine », le représentant en tenue de combat et portant l’inscription « Presse », créée par un artiste exprimant ouvertement sa haine envers les juifs.

En outre, BILD a aussi découvert une vidéo intitulée « F**k Israel » postée sur les réseaux sociaux d’Anas Zayed Fteiha. Au-delà de ses publications sur les réseaux sociaux, le photographe collabore avec europe.palestine.network, qui se décrit comme un « collectif pro-palestinien » menant des « actions mondiales en Europe » et documentant les difficultés des palestiniens à Gaza tout en promouvant la « résistance » contre Israël au niveau international.

BILD précise qu’Anas Zayed Fteiha travaille comme photographe et correspondante vidéo pour un organe de presse directement contrôlé par le président turc Recep Tayyip Erdoğan, qui a promu, financé et hébergé des terroristes du Hamas pendant plusieurs années.

Le quotidien allemand a contacté des agences de presse qui ont utilisé les photos d’Anas Zayed Fteiha. À la suite de l’enquête, l’Agence de presse allemande et l’Agence France Presse ont déclaré à BILD qu’elles ne travailleraient plus avec ce photographe et qu’elles vérifieraient également attentivement les photos d’autres reporters photo, tandis que Reuters affirme que ses photos « répondent aux normes d’exactitude, d’indépendance et d’impartialité ».

Pour finir, l’enquête des deux quotidiens allemands a révélé que de nombreux photographes palestiniens opérant dans la bande de Gaza ont des liens avec le Hamas. L’historien et expert en photographie, Gerhard Paul, a déclaré au Süddeutsche Zeitung que « dans le sud de Gaza, le Hamas contrôle 100 % de la production d’images », pour susciter la sympathie occidentale tout en attisant la colère contre Israël.

Cette enquête intervient alors que l’État d’Israël fait face à une véritable cabale médiatique. En effet, depuis plusieurs semaines, les médias internationaux divulguent les informations relayées par le Hamas, faisant état d’une « famine » dans la bande de Gaza qui serait orchestré par Israël.

Ces informations divulguées par les médias ont permis aux États occidentaux d’accentuer la pression sur Israël et de renforcer indirectement le Hamas, nuisant considérablement aux négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, qui sont actuellement au point mort.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités