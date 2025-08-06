Israël en guerre : Tsahal accuse l’ONU de permettre le détournement de l’aide humanitaire par le Hamas

Selon les informations du Jerusalem Post, lors d’un briefing confidentiel qui s’est tenu à huis clos au siège du porte-parole de Tsahal à Jérusalem, des hauts responsables israélien de la Défense ont accusé les agences de l’ONU opérant à Gaza d’avoir facilité, volontairement ou non, le détournement massif de l’aide humanitaire par le Hamas depuis le début de la guerre.

Au cours de cette réunion, un haut responsable de la sécurité israélienne, présentant la position de l’establishment de la Défense, a déclaré que l’ONU avait « échoué au test », permettant au Hamas de façonner le discours international autour des besoins humanitaires d’une manière qui fait avancer les objectifs stratégiques du groupe terroriste.

Le responsable a ajouté que le récit de la famine véhiculé par les médias internationaux et les acteurs humanitaires trouve son origine dans une campagne de désinformation délibérée lancée par le Hamas lors des négociations sur la libération des otages.

Les hauts responsables israéliens accusent également les agences de l’ONU d’avoir accepté comme fiables des données fournies par le ministère de la Santé de Gaza, qui est contrôlé par le Hamas, sans validation indépendante, et d’avoir ainsi relayé des informations biaisées à la communauté internationale.

En outre, L’armée israélienne affirme aussi que plusieurs tonnes d’aide humanitaire, y compris de la nourriture, du carburant et des fournitures médicales, ont été détournées par le Hamas pour ses propres besoins militaires, ou pour renforcer son contrôle sur la population.

Selon Tsahal, le système de distribution humanitaire mis en place par les Nations Unies souffre de graves défaillances, notamment une surveillance insuffisante, ce qui rend l’aide vulnérable à des manipulations.

Les responsables israéliens estiment que cette situation renforce la position du Hamas sur le terrain, car le groupe utilise l’aide pour gagner en influence politique auprès de la population locale.

Les informations relayées par le Jerusalem Post interviennent alors que l’État d’Israël fait face à une véritable cabale médiatique. En effet, depuis plusieurs semaines, les médias internationaux divulguent les informations relayées par le Hamas, faisant état d’une « famine » dans la bande de Gaza qui serait orchestré par Israël.

Ces informations divulguées par les médias ont permis aux États occidentaux d’accentuer la pression sur Israël et de renforcer indirectement le Hamas, nuisant considérablement aux négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, qui sont actuellement au point mort.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités