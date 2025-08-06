Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent un terroriste du Hezbollah qui a ordonné à des cellules terroristes syriennes de tirer des roquettes sur les hauteurs du Golan

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces aériennes de Tsahal ont éliminé hier soir, dans la région de la Bekaa au Liban, Hassam Qassem Gharab, un terroriste du Hezbollah, qui opérait depuis le territoire libanais pour diriger des cellules terroristes en Syrie qui avaient reçu l’ordre de tirer des roquettes vers le plateau du Golan.

Tsahal précise dans son communiqué que « les activités de ce terroriste constituaient une menace pour l’État d’Israël et ses citoyens ».

Cette attaque israélienne intervient alors que l’armée israélienne a accru ses inquiétudes en matière de sécurité concernant le sud de la Syrie, où les tensions ont éclaté en affrontements entre les groupes armés druzes et bédouins.

Cette opération fait également suite aux récentes menaces du Hezbollah contre l’État d’Israël. Le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a déclaré que si Israël s’engageait dans une « agression à grande échelle » contre le Liban, le Hezbollah, l’armée libanaise et le peuple libanais se défendraient.