Israël en guerre : selon les propos d’un responsable égyptien, les relations entre l’Égypte et le Hamas se sont détériorés

Diaa Rashwan, directeur du service d’information de l’État égyptien, a déclaré dans une interview accordée hier soir à la chaîne de télévision égyptienne Al Ghad, que les liens avec le Hamas et Le Caire avaient souffert ces derniers jours, après que Khalil al-Hayya, un haut responsable du Hamas, a accusé l’Égypte de ne pas faire assez pour prévenir « la famine » à Gaza.

« Au cours de la semaine écoulée, les relations n’ont pas été au mieux de leur forme. Khalil al-Hayya a commis une grave erreur de jugement« , a indiqué Diaa Rashwan.

Le responsable égyptien a ajouté que ces propos pourraient nuire à la coopération de l’Égypte avec le groupe terroriste palestinien, mais a souligné que les actions du Caire sont guidées par ses propres intérêts stratégiques. Il a également rappelé que l’Égypte et le Hamas avaient déjà connu des conflits plus graves par le passé.

La semaine dernière, l’Égypte avait déjà montré un revirement net dans sa relation avec le Hamas : le pays avait signé, avec l’Arabie saoudite, le Qatar et 17 autres pays arabes, une déclaration historique appellent le groupe terroriste palestinien à déposer les armes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités