Israël en guerre : selon un rapport médical israélien, Les otages Evyatar David et Rom Braslavsky ont perdu près de 50 % de leur poids corporel

La division Santé du Forum des familles des otages a récemment publié un rapport médical alarmant concernant l’état de santé des deux otages israéliens vivants, Evyatar David et Rom Braslavsky, qui sont apparus ces derniers jours particulièrement affaiblis et affamés, dans des vidéos publiés par les groupes terroristes palestiniens, du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

Selon le rapport, les évaluations de poids réalisées par des diététiciens cliniciens expérimentés et le professeur Ronit Endovert, ancien chef du service de nutrition du ministère israélien de la Santé, indiquent que le poids d’Evyatar David a diminué d’environ 41 %, passant de son poids initial à 45-40 kg.

Le rapport indique également que Rom Braslavski, dont la masse corporelle initiale se situait au seuil le plus bas, risque également de perdre encore du poids. Son poids actuel est estimé entre 47 et 43 kg, soit une diminution d’environ 31 %.

Dans les deux vidéos publiées ces derniers jours par le Hamas et le Jihad islamique palestinien, Evyatar David et Rom Braslavski, apparaissent particulièrement affamés et émaciés. Ces vidéos ont provoqué un émoi international, des pays comme la France et le Royaume-Uni demandant urgemment de reprendre les négociations de cessez-le-feu pour parvenir à la libération de tous les otages.

Par ailleurs, après la diffusion de ces vidéos, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est entretenu avec Julien Harneis, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Moyen-Orient. Le dirigeant israélien l’a exhorté à intervenir immédiatement pour garantir que les otages reçoivent de la nourriture et des soins médicaux.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités