Israël en guerre : Donald Trump affirme que seuls 21 otages sont encore en vie à Gaza

Lors d’une conférence de presse qui a eu lieu hier à la Maison-Blanche après sa rencontre avec le premier ministre canadien Mark Carney, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu’il ne restait que 21 otages vivants détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

« Ils ont dit qu’il n’y en avait que 24 en vie, et je corrige maintenant… Je dis 21, car aujourd’hui, il y en a 21. Trois sont morts. C’est donc une situation terrible. Nous essayons de libérer les otages. Nous en avons libéré beaucoup. Comme le dit l’expression, ‘il y en a 21, plus beaucoup de cadavres’« , a indiqué Donald Trump.

Suite aux déclarations du président américain, Gal Hirsch, l’envoyé israélien pour les otages et les personnes disparues, a contesté les paroles de Donald Trump dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter).

« Le Hamas détient actuellement 59 otages. 24 d’entre eux figurent sur la liste des otages vivants. 35 d’entre eux figurent sur la liste des victimes kidnappées, leurs décès étant officiellement confirmés. 54 des personnes enlevées sont des citoyens israéliens. Cinq des personnes kidnappées sont des citoyens étrangers. Le Comité d’enquête maintient un contact permanent avec les familles de toutes les personnes enlevées et nous sommes à leur disposition pour des mises à jour, des éclaircissements et des révisions du Comité d’enquête de diverses manières et à tout moment. Toutes les familles des personnes kidnappées sont toujours informées des informations dont nous disposons sur leur proche« , a informé Gal Hirsch.

Le forum des familles d’otages a également déclaré ce matin dans un communiqué que le nombre officiel que le gouvernement israélien leur avait été communiqué était de 24 otages vivants.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités