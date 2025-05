Israël en guerre : Israël et les États-Unis envisagent qu’une administration américaine gère la bande de Gaza après la guerre

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui se base sur les dires de cinq sources proches du dossier, Les États-Unis et Israël ont discuté de la possibilité qu’une administration américaine temporaire dirige la bande de Gaza après la guerre.

Les sources ont précisé à Reuters que ces consultations de « haut niveau » ont porté sur un gouvernement de transition dirigé par un responsable américain qui superviserait Gaza jusqu’à ce qu’elle soit démilitarisée et stabilisée, et qu’une administration palestinienne viable ait émergé.

Selon ces discussions, qui restent préliminaires, il n’y aurait pas de calendrier fixe quant à la durée de vie d’une telle administration dirigée par les États-Unis, qui dépendrait de la situation sur le terrain.

D’autres pays seraient invités à participer à l’autorité dirigée par les États-Unis à Gaza, ont indiqué les sources, sans préciser lesquels. Elles ont aussi informé que l’administration s’appuierait sur des technocrates palestiniens, mais exclurait le Hamas ainsi que l’Autorité palestinienne.

Les sources ont également comparé cette proposition à l’Autorité provisoire de la coalition en Irak que les États-Unis ont établie en 2003, peu après l’invasion menée par les États-Unis qui a renversé Saddam Hussein. Néanmoins, cette autorité était perçue par de nombreux irakiens comme une force d’occupation et a du transféré le pouvoir à un gouvernement irakien intérimaire en 2004 après avoir échoué à contenir une insurrection croissante.

En outre, les sources ont indiqué qu’il n’était pas certain qu’un accord puisse être trouvé. Les discussions n’ont pas encore progressé au point de déterminer qui pourrait assumer les fonctions essentielles de cette administration.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités