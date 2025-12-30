Israël en guerre : Donald Trump aurait demandé à Benjamin Netanyahu de modifier sa politique en Judée-Samarie

Selon les informations du site américain Axios, qui se base sur les dires d’un responsable américain et d’une autre source proche du dossier, Donald Trump et ses principaux conseillers ont demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahu de modifier la politique israélienne en Judée-Samarie, lors de la réunion qui a eu lieu hier entre les deux hommes d’État, à la résidence du président américain à Mar-a-Lago, en Floride.

Axios précise que Donald Trump et ses conseillers craignent que de nouvelles violences en Judée-Samarie ne compromettent la mise en œuvre de l’accord de paix à Gaza et n’entravent les efforts visant à élargir les accords d’Abraham.

Les deux sources ont également affirmé au site américain que le président et ses conseillers ont demandé à Benjamin Netanyahu d’éviter toute provocation et de « calmer les choses », faisant part de leurs inquiétudes concernant la violence des civils israéliens dans les implantations de Judée-Samarie, l’affaiblissement des finances de l’Autorité palestinienne et l’expansion des implantations israéliennes.

En outre, Axios ajoute que pour l’administration du président américain Donald Trump, un changement de cap en Judée-Samarie est essentiel au rétablissement des relations avec les pays européens et à la poursuite de la mise en œuvre des accords d’Abraham.

Par ailleurs, le site américain Axios avait rapporté en septembre que Donald Trump avait empêché Benjamin Netanyahu d’annexer des parties de la Judée-Samarie en réponse aux reconnaissances européennes de l’État de Palestine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités