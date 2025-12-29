Israël en guerre : le Hamas confirme le décès de son ancien porte-parole, éliminé par les forces israéliennes à Gaza
Dans un communiqué publié cet après-midi par son nouveau porte-parole, le Hamas a reconnu que son ancien porte-parole Abou Obeidah, avait été tué par l’armée israélienne durant les combats dans la bande de Gaza.
Le groupe terroriste a également confirmé la mort d’autres hauts responsables du Hamas comme Mohammad Sinwar, Hakham Muhammad Issa al-Issa, Muhammed Shabana et Ra’ad Sa’ad.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités