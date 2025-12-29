Israël en guerre : le Hamas confirme le décès de son ancien porte-parole, éliminé par les forces israéliennes à Gaza

Dans un communiqué publié cet après-midi par son nouveau porte-parole, le Hamas a reconnu que son ancien porte-parole Abou Obeidah, avait été tué par l’armée israélienne durant les combats dans la bande de Gaza.

Le groupe terroriste a également confirmé la mort d’autres hauts responsables du Hamas comme Mohammad Sinwar, Hakham Muhammad Issa al-Issa, Muhammed Shabana et Ra’ad Sa’ad.

Abou Obeidah, qui était le porte-parole de la branche militaire du Hamas, les Brigades Izzadin al-Qassam, et a été tué lors d’une frappe de Tsahal sur la ville de Gaza le 31 août dernier.