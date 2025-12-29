haut banniere
Alerte Info

Israël en guerre : le Hamas confirme le décès de son ancien porte-parole, éliminé par les forces israéliennes à Gaza

Posted by
Date:
in: 7 Octobre 2023, A la Une, Breaking news, Gaza, Hamas, Israël
192 Views
Home
7 Octobre 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israël en guerre : le Hamas confirme le décès de son ancien porte-parole, éliminé par les forces israéliennes à Gaza

FILE PHOTO: Abu Ubaida, the spokesman of the Izz el-Deen al-Qassam Brigades, gestures as he speaks during an anti-Israel military show in the southern Gaza Strip November 11, 2019. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo

Dans un communiqué publié cet après-midi par son nouveau porte-parole, le Hamas a reconnu que son ancien porte-parole Abou Obeidah, avait été tué par l’armée israélienne durant les combats dans la bande de Gaza.

Le groupe terroriste a également confirmé la mort d’autres hauts responsables du Hamas comme Mohammad SinwarHakham Muhammad Issa al-IssaMuhammed Shabana et Ra’ad Sa’ad.

Abou Obeidah, qui était le porte-parole de la branche militaire du Hamas, les Brigades Izzadin al-Qassam, et a été tué lors d’une frappe de Tsahal sur la ville de Gaza le 31 août dernier.

L’armée israélienne et le Shin Bet ont tous deux confirmé cette élimination à l’époque, mais le Hamas avait refusé de corroborer ces informations jusqu’à aujourd’hui.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *