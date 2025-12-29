Israël en guerre : les forces israéliennes auraient capturé un terroriste du Jihad islamique palestinien impliqué dans la détention de l’otage décédé Ran Gvili

Le journal saoudien Asharq Al-Awsat a informé hier soir que les forces de sécurité israéliennes ont capturé, lors d’une opération clandestine dans le quartier de Zeitoun, à l’est de la ville de Gaza, un terroriste du Jihad islamique palestinien impliqué dans la détention de Ran Gvili, le dernier otage décédé dont le corps est toujours détenu dans l’enclave palestinienne.

Des sources palestiniennes ont précisé à Asharq Al-Awsat que le terroriste a été capturé il y a quelques jours à environ un kilomètre de la ligne jaune.

Le journal saoudien a également révélé qu’il y a environ un mois, une délégation israélienne s’était rendue au Caire, où elle avait rencontré de hauts responsables égyptiens et une équipe de médiateurs pour discuter de plusieurs questions, dont la restitution du corps de Ran Gvili.

Ces réunions ont permis d’obtenir les noms des personnes prétendument responsables de l’enlèvement de Ran Gvili et de la détention de son corps, ainsi que les lieux où il pourrait être détenu.

Vendredi, Ghazi Hamad, un membre du bureau politique du Hamas, a indiqué que le groupe terroriste palestinien poursuit en ce moment les recherches dans la bande de Gaza pour localiser la dépouille de Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités