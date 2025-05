Israël en guerre : Edan Alexander a été remis à la Croix-Rouge et se dirige vers Israël

Les véhicules de la Croix-Rouge viennent de récupérer l’otage israélo-américain Edan Alexaner à Khan Yunès, situé au sud de la bande de Gaza.

Contrairement aux libérations précédentes, le Hamas a décidé de ne pas procéder à de cérémonies publiques dans l’enclave palestinienne.

Les véhicules se dirigent maintenant vers les forces de Tsahal à l’intérieur de la bande de Gaza. Entre les mains des forces israéliennes, Edan Alexander sera ensuite conduit vers une installation de la base de Re’im en territoire israélien.

Selon certaines informations relayées dans les médias, Edan Alexander devrait ensuite se rendre à Doha pour rencontrer le président américain, Donald Trump et l’émir du Qatar. Ces informations ne sont néanmoins pas encore confirmées.

Cette libération d’un otage israélo-américain (qui s’apparente à un geste de bonne foi du Hamas envers Donald Trump) devrait relancer les négociations pour un accord de cessez-le-feu, à Gaza qui sont maintenant bloqués depuis un mois.

En effet, suite à une réunion qui a eu lieu aujourd’hui en Israël entre Benjamin Netanyahu, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, l’envoyé américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee,le bureau du premier ministre israélien a annoncé qu’une délégation israélienne se rendra demain à Doha dans le but de reprendre les négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités