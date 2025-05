Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent un haut responsable du Hamas et un terroriste connu pour s’être fait passer pour un journaliste lors du 7 octobre, au cours d’une frappe aérienne à Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces de Tsahal ont récemment mené une attaque ciblée aérienne contre des terroristes clés du Hamas, qui opéraient dans un complexe de commandement et de contrôle établi dans la zone de l’hôpital Nasser, situé dans la région de Khan Yunès, au sud de la bande de Gaza.

Tsahal n’a pour le moment pas indiqué quels terroristes ont été éliminés durant les frappes aériennes sur l’hôpital Nasser, mais le ministère de la Santé de Gaza (géré par le Hamas) a rapporté qu’Ahmad al-Qoudra, chef de la brigade anti-stupéfiants de la police du groupe terroriste palestinien à Gaza, a été éliminé.

L’agence de presse palestinienne Shahab (affilié au Hamas) a également informé que le terroriste Hassan Eslaiah, membre de la brigade du Hamas, a aussi été éliminé.

Hassan Eslaiah est connu pour être un terroriste qui a réussi à se faire passer pour un journaliste en étant employé comme pigiste pour des médias américains comme CNN et l’Associated Press. Lors d’une enquête publiée en novembre 2023 par l’ONG pro israélienne HonestReporting, il a été dévoilé qu’Hassan Eslaiah a fait partie des journalistes qui se sont infiltré le 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël en partageant des images du massacre du Hamas sur les réseaux sociaux.

En 2024, une photo de l’ancien chef du Hamas Yahya Sinwar embrassant Hassan Eslaih a fait surface, et les deux médias qui ont employé le faux journaliste ont affirmé l’avoir immédiatement licencié.

Il y a un mois, les forces de Tsahal avaient déjà attaqué ce terroriste lors d’une frappe aérienne à Khan Yunès, mais il avait survécu à cette attaque.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités