Israël en guerre : le procureur de la CPI aurait émis des mandats d’arrêts contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant pour inciter l’Occident à se retourner contre Israël

Un haut diplomate occidental, ayant une connaissance directe du dossier, a révélé lors d’une interview au Jerusalem Post que Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI), espérait que l’émission de mandats d’arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, inciterait l’Occident à se retourner contre Israël.

Le diplomate a précisé qu’il estime que la décision de Karim Khan d’émettre des mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens est basée sur une combinaison du désir de voir les nations occidentales puissantes se retourner contre Israël et d’inspirer la pression publique des groupes pro-palestiniens contre l’action d’Israël dans la bande de Gaza.

Durant l’interview, le haut diplomate occidental a rapporté une conversation qu’il a eue avec Karim Khan ou il expliquait sa décision d’émettre des mandats d’arrêts internationaux à l’encontre des deux responsables israéliens.

« Attendez de voir. Si je demande des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu, cela donnerait à des pays comme l’Allemagne et le Canada le prétexte dont ils ont besoin pour se retourner contre le gouvernement israélien« , aurait déclaré le procureur général de la CPI.

Le diplomate point également des incohérences dans le calendrier qui a conduit Karim Khan à demander des mandats d’arrêts contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant : en effet, le 20 mars 2024 le bureau du procureur de la CPI a envoyé une lettre officielle à Israël demandant des informations sur les ordres d’évacuation, les zones de sécurité, les morts civiles à Gaza et les instructions relatives à l’aide humanitaire entrant dans l’enclave palestinienne. Ces informations étaient censées être utilisées dans l’enquête de Karim Khan sur d’éventuels crimes de guerre commis à Gaza.

En avril 2024, une délégation israélienne s’est même rendue à la CPI pour discuter de l’enquête avec l’équipe de Karim Khan.

Le 1er mai 2024, le procureur général de la CPI s’est entretenu par téléphone avec de nombreux sénateurs américains, les rassurant qu’il enquêtait toujours sur les crimes de guerre présumés commis par les dirigeants israéliens et du Hamas, et qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Pourtant, le 20 mai 2024, Karim Khan a annoncé dans un communiqué avoir demandé des mandats d’arrêts contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza.

« Si Karim Khan avait effectivement décidé de demander des mandats d’arrêt fin mars, alors toutes ses interactions avec de hauts responsables israéliens, américains et autres concernant sa visite à Gaza le 27 mai auraient été sous de faux prétextes« , a déclaré le haut responsable à Jerusalem Post.

Les déclarations de ce haut responsable occidental interviennent après que le Wall Street Journal a récemment révélé que Karim Khan aurait prévu d’inculper Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant peu après l’émergence d’accusations de harcèlement sexuel à son encontre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités