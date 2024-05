Israël en guerre : Israel Actualités rend hommage à Yitzhak Galanter otage israélien décédé, cousin du directeur de la rédaction du journal

C’est avec une grande tristesse que la rédaction d’Israël Actualités a appris récemment la mort d’Yitzhak Galanter, otage israélien de 58 ans, dont le corps sans vie était détenu par le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre. Il était le cousin d’Alain Sayada, le directeur de la rédaction d’Israel Actualités.

Yitzhak Galanter a été tué par les terroristes du Hamas le 7 octobre lors du massacre du festival Nova, dans le sud du Néguev. Son corps a ensuite été amené par les terroristes du Hamas à Gaza. La semaine dernière, Tsahal a annoncé avoir récupéré le corps de trois otages israéliens, dont celui d’Yitzhak Galanter lors d’une opération spéciale dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités