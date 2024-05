Israël en guerre : Tsahal élimine deux hauts responsables du Hamas à Rafah et provoque un incendie qui fait plus de 35 morts

L’armée israélienne a annoncé dans un communiqué qu’un avion de Tsahal a éliminé hier soir, lors d’une frappe contre un complexe du Hamas à Rafah, le chef de la division du Hamas en Judée-Samarie, Yassin Rabia, ainsi que Khalid Nagaar, un haut responsable de la division du groupe terroriste palestinien en Judée-Samarie.

Yassin Rabia a géré l’intégralité des activités terroristes du Hamas en Judée-Samarie, a été impliqué dans le transfert de fonds à des fins terroristes et a planifié des attaques terroristes du Hamas dans toute la Judée-Samarie. Il est également connu pour avoir mené de nombreuses attaques terroristes en 2001 et en 2002 au cours desquelles des soldats de Tsahal ont été tués.

Khalid Nagar a dirigé des fusillades et d’autres activités terroristes en Judée-Samarie et a transféré des fonds destinés à des activités terroristes du Hamas à Gaza. Il a aussi mené plusieurs attaques terroristes meurtrières au cours desquelles des soldats de Tsahal ont été tués.

Dans son communiqué, Tsahal précise que cette attaque « visait des terroristes qui sont des cibles légitimes au regard du droit international, en utilisant des munitions précises, et étant basée sur des renseignements préalables indiquant l’utilisation de la zone par les terroristes du Hamas« .

Néanmoins, l’armée israélienne a reconnu que cette attaque ciblée a déclenché un incendie qui a causé la mort de dizaines de réfugiés palestiniens qui étaient tout près du complexe du Hamas. Selon les informations des médias palestiniens, au moins 35 civils palestiniens ont été tués lors du raid de Tsahal.

L’armée israélienne a affirmé qu’elle va enquêter sur cet incident. Cette attaque collatérale pourrait avoir des conséquences sur la poursuite de l’opération des forces de Tsahal à Rafah : la Maison-Blanche a déclaré qu’elle va « collecter des informations » sur cet incendie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités